الذهب ينخفض مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح بعد صعود الدولار

لندن 11 أغسطس آب (رويترز) - انخفض الذهب اليوم الخميس مع اتجاه بعض المستثمرين لجني الأرباح التي حققوها في وقت سابق بعد صعود الدولار على الرغم من استمرار الدعم الذي يتلقاه المعدن الأصفر من حالة الضبابية بشأن آفاق السياسة النقدية الأمريكية.

كما انخفض البلاديوم بعدما صعد بأكثر من أربعة بالمئة في الجلسة السابقة. وتحرك المعدن في مستوى مقاومة يقترب من المستوى المرتفع الذي سجله الشهر الماضي والذي بلغ 722 دولارا للأوقية (الأونصة).

وبحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1345.06 دولار للأوقية بعد صعوده حوالي 0.8 بالمئة على مدار اليومين الماضيين. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول بواقع 60 سنتا إلى 1351.30 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم لأعلى مستوى في أكثر من 17 شهرا أمس الأربعاء عند 746.10 دولار للأوقية لكنه انخفض 0.7 بالمئة اليوم إلى 719.15 دولار للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار مقابل سلة عملات رئيسية بعد وصوله لأدنى مستوى خلال أسبوع أمس الأربعاء. ومازال تركيز أسواق العملة ينصب على ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع سعر الفائدة هذا العام بعد أن رفعها للمرة الأولى خلال عقد تقريبا في ديسمبر كانون الأول.