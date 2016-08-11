مقدمة 1-الذهب ينخفض مع صعود الدولار وتسجيل الاسهم الامريكية مستويات قياسية

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نيويورك/لندن 11 أغسطس آب (رويترز) - تراجع الذهب عن مستوى 1350 دولارا للأوقية (الاونصة) اليوم الخميس مع صعود الدولار وتسجيل مؤشري داو جونز وستاندرد أند بورز500 للأسهم الامريكية مستويات قياسية مرتفعة اثناء التعاملات رغم أن الشكوك التي تحيط بآفاق السياسة النقدية الامريكية حالت دون مزيد من الخسائر للمعدن النفيس.

لكن البلاديوم هبط 5 بالمئة متخليا عن مكاسبه القوية التي سجلها في الجلسة السابقة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.58 بالمئة إلى 1338.46 دولار للاوقية في آواخر التعاملات في السوق الامريكي. وتراجعت العقود الامريكية للذهب تسليم ديسمبر كانون الاول 0.1 بالمئة لتسجل عند التسوية 1350 دولارا للاوقية.

وحقق الذهب مكاسب بلغت 27 بالمئة منذ بداية العام فيما يرجع إلى حد كبير إلى توقعات بأن يحجم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) عن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

وأظهر استطلاع لرويترز أن من المرجح أن يرفع البنك المركزي الامريكي أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الاول بعد انتخابات الرئاسة الامريكية.

وصعد الدولار الامريكي أمام سلة من العملات الرئيسية بينما قفزت مؤشرات رئيسية للاسهم الامريكية الى أعلى مستوياتها على الاطلاق اثناء التعاملات.

ومن بين المعادن النفيسة الاخرى هبط البلاديوم بما يصل إلى 5 بالمئة إلى 686.55 دولار للاوقية بعد أن سجل يوم الاربعاء أعلى مستوى في 14 شهرا عند 746.10 دولار.

وتراجعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 20.0 دولارا للاوقية بينما هبط البلاتين 2.82 بالمئة إلى 1138.99 دولار للاوقية.