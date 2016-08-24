تراجع الأسهم والليرة التركية مع بدء عملية ضد تنظيم الدولة الإسلامية

اسطنبول 24 أغسطس آب (رويترز) - هبطت الأسهم التركية أكثر من اثنين بالمئة في الوقت الذي تراجعت فيه الليرة أمام الدولار اليوم الأربعاء مع إطلاق القوات التركية عملية في شمال سوريا للقضاء على مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية على طول الحدود مع البلاد.

وهبط المؤشر الرئيسي 2.4 بالمئة إلى 75500 نقطة في التعاملات المبكرة.

وبحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش بلغ سعر العملة التركية أمام نظيرتها الأمريكية 2.9670 ليرة للدولار مقارنة مع 2.9530 ليرة في تعاملات الأسواق الخارجية و2.9325 ليرة أمس الثلاثاء بعدما خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة.

وقال أحد المصرفيين "زيادة المخاطر الجيوسياسية إضافة إلى الأخبار بشأن العملية على بلدة جرابلس كانت سببا في زيادة وتيرة خسارة الليرة لقيمتها. وبناء على الأخبار قد يستمر تراجع الليرة باتجاه 2.9750 (ليرة)."

وبدأ الجيش إطلاق نيران المدفعية على بلدة جرابلس على الحدود السورية الساعة 0100 تقريبا بتوقيت جرينتش في الوقت الذي استهدفت فيه الطائرات الحربية التركية والأمريكية أهدافا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية بغارات في إطار العملية حسبما ذكرت مصادر عسكرية تركية.