Sat 24 Dec 2016 | 18:11 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

البورصة الأردنية تهبط لأدنى مستوى منذ 14 ديسمبر

Mon Aug 29, 2016 12:46pm GMT
 
[-] نص [+]

عمان 29 أغسطس آب (رويترز) - هبطت البورصة الأردنية اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى منذ 14 ديسمبر كانون الأول بفعل عمليات بيع أسهم قيادية وسط سيولة ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضا 0.25 بالمئة إلى 2081.37 نقطة وبلغت قيمة التداول 6.4 مليون دينار مقارنة مع 6.1 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي عامر المعشر إن عمليات بيع محدودة في أسهم قيادية هبطت بالمؤشر دون الحاجز النفسي البالغ 2100 نقطة.

وأضاف أن "البورصة ضعيفة وتعاني من شح في السيولة وغياب الاستثمار المؤسسي."

وانخفض سهم مناجم الفوسفات 4.41 بالمئة إلى 2.6 دينار وسهم مصفاة البترول 1.17 بالمئة إلى 3.36 دينار.

وارتفع سهم البنك العربي 0.16 بالمئة إلى 6.13 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 2.39 بالمئة إلى 2.14 دينار.

(تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان هاتف 0096264657936 - تحرير إسلام يحيى)
 