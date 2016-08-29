البورصة الأردنية تهبط لأدنى مستوى منذ 14 ديسمبر

عمان 29 أغسطس آب (رويترز) - هبطت البورصة الأردنية اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى منذ 14 ديسمبر كانون الأول بفعل عمليات بيع أسهم قيادية وسط سيولة ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضا 0.25 بالمئة إلى 2081.37 نقطة وبلغت قيمة التداول 6.4 مليون دينار مقارنة مع 6.1 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي عامر المعشر إن عمليات بيع محدودة في أسهم قيادية هبطت بالمؤشر دون الحاجز النفسي البالغ 2100 نقطة.

وأضاف أن "البورصة ضعيفة وتعاني من شح في السيولة وغياب الاستثمار المؤسسي."

وانخفض سهم مناجم الفوسفات 4.41 بالمئة إلى 2.6 دينار وسهم مصفاة البترول 1.17 بالمئة إلى 3.36 دينار.

وارتفع سهم البنك العربي 0.16 بالمئة إلى 6.13 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 2.39 بالمئة إلى 2.14 دينار.