بورصة الأردن تغلق مستقرة في تداولات ضعيفة

عمان 30 أغسطس آب (رويترز) - أنهت البورصة الأردنية تعاملات اليوم الثلاثاء دون تغير يذكر عن الجلسة السابقة وسط قيمة تداول ضعيفة غلبت عليها المضاربات.

وأغلق المؤشر العام منخفضا 0.02 بالمئة إلى 2080.99 نقطة وبلغت قيمة التداول 6.2 مليون دينار مقارنة مع 6.4 مليون في الجلسة السابقة.

وانخفض سهم مناجم الفوسفات 1.92 بالمئة إلى 2.55 دينار وسهم الكهرباء الأردنية 0.43 بالمئة إلى 2.28 دينار.