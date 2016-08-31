لمحة -المؤشر المصري يغلق مرتفعا
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* المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يغلق مرتفعا 0.9 بالمئة عند 8158.04 نقطة.
* المؤشر الثانوي يصعد 0.1 بالمئة.
* أسهم التجاري الدولي ترتفع 0.5 بالمئة والسويدي 3.8 بالمئة وجلوبال تليكوم 2.5 بالمئة والمصرية للاتصالات 2.6 بالمئة وهيرميس 1.2 بالمئة.
* أسهم عامر جروب تقفز 3.4 بالمئة بعد إعلان الشركة توقيع عقد مع أكور للفنادق لإداة فنادقها في بورتو السخنة.
* أسهم طلعت مصطفى تنخفض 1.6 بالمئة وسوديك 0.9 بالمئة والمنتجعات 2.5 بالمئة والاسمنت العربية 2.8 بالمئة وبايونيرز 0.6 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
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