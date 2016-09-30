وكالة: دويتشه بنك يقترب من تسوية بقيمة 5.4 مليار دولار في أمريكا

30 سبتمبر أيلول (رويترز) - نقلت وكالة فرانس برس للأنباء اليوم الجمعة عن مصادر أن دويتشه بنك اقترب من التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين في الولايات المتحدة لسداد 5.4 مليار دولار لتسوية غرامة تتعلق ببيع أوارق مالية مدعومة بالرهن العقاري قبل الأزمة المالية.

وكان أكبر مصرف في ألمانيا قال قبل نحو أسبوعين إنه سيتصدى لمطالبة بقيمة 14 مليار دولار من وزارة العدل الأمريكية لتسوية الاتهامات المتعلقة ببيع الأوراق المالية عن طريق التضليل.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر على دراية بالموضوع أنه قد يتم الإعلان عن اتفاق خلال اليومين القادمين.

وقال المصدر إن المبلغ النهائي قد يكون مختلفا قليلا.

وامتنع دويتشه بنك عن التعليق على التقرير ولم يرد متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية على الفور على طلب للتعليق.

وارتفعت أسهم البنك المدرجة في الولايات المتحدة 13.7 بالمئة إلى 13.05 دولار للسهم في تعاملات كثيفة خلال منتصف الجلسة. وسجل السهم أكبر ارتفاع يومي في خمس سنوات عندما صعد 15.16 بالمئة خلال الجلسة.