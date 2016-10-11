لمحة-سهم البنك الوطني القطري يرتفع بفضل أرباح الربع/3
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* سهم بنك قطر الوطني -أكبر بنك خليجي من حيث الأصول- يرتفع 0.7 في المئة إلى 156 ريالا.
* بنك قطر الوطني أعلن زيادة صافي ربحه في الربع الثالث إلى 3.45 مليار ريال (947.5 مليون دولار) مقارنة مع 3.13 مليار ريال في الفترة المقابلة في 2015.
* ثلاثة محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أرباحا بواقع 3.26 مليار ريال في المتوسط.
* يواجه السهم مقاومة فنية بسيطة عند مستوى الذروة في سبتمبر أيلول البالغ 158.50 ريال.
* مؤشر بورصة قطر يصعد 0.4 في المئة. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
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