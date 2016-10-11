لمحة-سهم دريك آند سكل يواصل مكاسبه في دبي بعد تعيين رئيس تنفيذي جديد

0652 جمت -

* سهم شركة دريك آند سكل للمقاولات المدرجة في دبي يرتفع 3.4 بالمئة إلى 0.49 درهم في تداولات كثيفة بعد أن قفز سبعة بالمئة أمس الاثنين.

* الشركة أعلنت أمس تعيين وائل علان رئيسا تنفيذيا خلفا لخلدون الطبري وهو مساهم رئيسي.

* المدير المالي للشركة كايلاش سادانجي أبلغ رويترز في أغسطس آب أن الشركة طلبت من مكاتب استشارية تقديم مقترحات لمراجعة أنشطتها وجلب مستثمرين استراتيجيين.

* بعض المستثمرين يعتقدون أن تغيير القيادة في الشركة قد يمهد الطريق أمام استثمارات جديدة وتحرك نحو وقف الخسائر.

* السهم يواجه مقاومة فنية محدودة عند أعلى مستويات بلغها في أواخر سبتمبر أيلول عند 0.52 درهم.