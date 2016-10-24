لمحة -سهم صناعات قطر يهبط بفعل نتائج دون التوقعات في الربع/3

* صافي ربح الشركة انخفض 28.9 بالمئة في الربع الثالث إلى 759.7 مليون ريال (208.7 مليون دولار)

* مستوى الدعم الفني التالي للسهم هو 104 ريالات وهو مستوى منخفض سجله في أكتوبر تشرين الأول.