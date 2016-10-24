لمحة -سهم صناعات قطر يهبط بفعل نتائج دون التوقعات في الربع/3
0655 جمت -
* سهم شركة صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات والمعادن والأسمدة يهبط 1.4 بالمئة إلى 106 ريالات.
* صافي ربح الشركة انخفض 28.9 بالمئة في الربع الثالث إلى 759.7 مليون ريال (208.7 مليون دولار)
* المحللون توقعوا ربحا قدره 996.6 مليون ريال.
* مستوى الدعم الفني التالي للسهم هو 104 ريالات وهو مستوى منخفض سجله في أكتوبر تشرين الأول.
* مؤشر البورصة القطرية يتراجع 0.2 بالمئة. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.