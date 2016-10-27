بنك ظفار العماني: طلبات الاكتتاب في إصدار حقوق بقيمة 40 مليون ريال فاقت المعروض

دبي 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك ظفار العماني في بيان للبورصة اليوم الخميس إن الهيئة العامة لسوق المال وافقت على إصدار حقوق أولوية بقيمة 40 مليون ريال عماني (103.9 مليون دولار) والذي فاق إجمالي طلبات الاكتتاب فيه المعروض.

وأضاف ثاني أكبر بنك في السلطنة من حيث الأصول أن إجمالي طلبات الاكتتاب في الإصدار بلغ 42.76 مليون ريال وأنه استكمل تخصيص الأسهم ويعمل اليوم الخميس على إعادة الأموال الزائدة.

كان بنك ظفار - الذي ألغى في وقت سابق هذا الشهر خطط الاندماج مع منافسه الأصغر بنك صحار - قد تلقى الموافقة على صفقة إصدار الحقوق في يوليو تموز وتم تنفيذ الطرح خلال الفترة بين الخامس والتاسع عشر من أكتوبر تشرين الأول.

وأتاح الإصدار لمالكي حقوق الأولوية شراء 117 سهما جديدا مقابل كل 1000 سهم قائمة بسعر 0.2 ريال للسهم.