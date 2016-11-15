لمحة -سهم فودافون قطر يتراجع بعد تعديلات على مؤشرات إم.إس.سي.آي

15 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) -

* أسهم فودافون قطر تنخفض 4.5 في المئة إلى 9.70 ريال بعدما خفضته إم.إس.سي.آي إلى مؤشر الأسهم الصغيرة من مؤشرها النموذجي لقطر مع سريان ذلك اعتبارا من إغلاق 30 نوفمبر تشرين الثاني.

* أرقام كابيتال تقدر صافي التدفقات إلى الخارج بنحو 48 مليون دولار من فودافون بسبب الخفض.

* السهم يختبر مستوى الدعم الفني عند أدنى مستوى بلغه في يناير كانون الثاني وهو 9.70 ريال. وأي نزول عن ذلك لن يترك أي دعم فني قبل أدنى مستوى بلغه في أغسطس آب 2013 وهو 8.70 ريال.

* أسهم بنك قطر الأول تصعد 6.1 بالمئة إلى 9.56 ريال وسط تعاملات مكثفة بعد أن اضافتها إم.إس.سي.آي إلى مؤشر الأسهم الصغيرة لترتد عن انخفاض قياسي.