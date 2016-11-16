عمانتل العمانية تقول إنها ماضية في بيع حصتها في وورلد كول الباكستانية

من فاطمة العريمي

دبي 16 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) طلال المعمري لرويترز إن الشركة ماضية في خطة لبيع الحصة المسيطرة التي تملكها في وورلد كول تليكوم الباكستانية للاتصالات.

واستحوذت عمانتل على حصة نسبتها 56.8 بالمئة في الشركة الباكستانية المتنوعة في 2008. وكانت الصفقة البالغ حجمها 193 مليون دولار أكبر استثمار أجنبي للشركة ذلك هذا الوقت.

وقال المعمري من دون الإسهاب في تفاصيل إن الشركة العمانية قبلت بالعرض الذي تلقته لبيع حصتها في وورلد كول لكن الاتفاق ما زال في مرحلة الوفاء بالمتطلبات المختلفة له.

وفي سبتمبر أيلول أخطرت وورلد كول بورصة باكستان للأوراق المالية أنها تنوي إعادة شراء أسهمها من عمانتل لكنها لم تكشف عن سعر. وكان آخر سعر إغلاق لأسهمها 2.81 روبية في السوق الباكستانية انخفاضا من نحو 17 روبية في فبراير شباط 2008 عندما جرى الإعلان عن عملية استحواذ عمانتل.