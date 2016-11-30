النفط يصعد في تداولات مضطربة قبيل اجتماع أوبك

سنغافورة 30 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - صعدت أسعار النفط في تداولات مضطربة اليوم الأربعاء قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في وقت لاحق اليوم حيث تحاول الدول الأعضاء التوصل لقرار بشأن خفض الإنتاج للسيطرة على تخمة المعروض النفطي التي تسببت في انخفاض أسعار النفط بأكثر من النصف منذ عام 2014.

وبحلول الساعة 0659 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر مزيج برنت في المعاملات الآجلة دولارا أو ما يوازي اثنين بالمئة إلى 47.40 دولار للبرميل إثر تصريح مندوب العراق لدى أوبك بأن المنظمة ستتوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج في اجتماع اليوم.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 45.52 دولار للبرميل.

وقال تجار إن الأسواق يسودها التوتر وإن الأسعار قد تتأرجح بشكل حاد في أي من الاتجاهين بناء على التطورات في اجتماع أوبك الذي يعقد في فيينا.

وانخفض النفط أربعة بالمئة تقريبا في الجلسة السابقة بسبب خلافات بين السعودية وإيران والعراق بشأن تفاصيل الخفض المرتقب في الإنتاج.

وبرغم الخلافات ما زال غالبية المحللين يتوقعون التوصل لاتفاق ما.

وتقاوم إيران والعراق ضغوطا من السعودية لخفض الإنتاج مما يجعل من الصعب على المجموعة التوصل لاتفاق.

وتوصلت أوبك التي تنتج ثلث النفط العالمي لاتفاق مبدئي في الجزائر في سبتمبر أيلول لخفض الإنتاج إلى ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا من مستواه الحالي عند 33.64 مليون برميل بهدف دعم الأسعار.

وقالت أوبك إنها ستستثني إيران وليبيا ونيجيريا من خفض الإنتاج بسبب تضرر إنتاجها نتيجة اضطرابات وعقوبات.