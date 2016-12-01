ملخص-فيتش: اتفاق أوبك خطوة كبرى باتجاه عودة التوازن للسوق
1012 جمت - وكالة فيتش:
* اتفاق أوبك خطوة كبرى باتجاه عودة التوازن للسوق.
* قرار خفض الإنتاج أول تدخل مهم لدعم الأسعار منذ عام 2008 ومن المرجح أن يؤدي إلى عودة التوازن للسوق بوتيرة أسرع.
* ما زالت هناك مخاطر كبيرة تتمثل في أن ينتج أعضاء أوبك النفط بمستويات أعلى من الحصص المقررة كما حدث في الماضي.
* التزام أوبك وحده ليس كافيا لإنهاء تخمة المعروض النفطي.
* اتفاق أوبك لم يغير توقعاتنا لأسعار النفط في الأجل الطويل. (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
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