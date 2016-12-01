ملخص-فيتش: اتفاق أوبك خطوة كبرى باتجاه عودة التوازن للسوق

‭1012‬ جمت - وكالة فيتش:

* اتفاق أوبك خطوة كبرى باتجاه عودة التوازن للسوق.

* قرار خفض الإنتاج أول تدخل مهم لدعم الأسعار منذ عام 2008 ومن المرجح أن يؤدي إلى عودة التوازن للسوق بوتيرة أسرع.

* ما زالت هناك مخاطر كبيرة تتمثل في أن ينتج أعضاء أوبك النفط بمستويات أعلى من الحصص المقررة كما حدث في الماضي.

* التزام أوبك وحده ليس كافيا لإنهاء تخمة المعروض النفطي.