المؤشر الأردني يغلق على ارتفاع

عمان 13 فبراير شباط (رويترز) - ارتفعت البورصة الأردنية في ختام التعاملات اليوم الاثنين بدعم عمليات شراء محدودة في أسهم قيادية مثل مصفاة البترول والبوتاس العربية وسط قيمة تداول ضعيفة هيمنت عليها المضاربات.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعا 0.34 بالمئة إلى 2184.19 نقطة في حين بلغت قيمة التداول سبعة ملايين دينار مقارنة مع 4.2 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي معن صالح إن حركة التداول تحسنت في بورصة عمان اليوم ولكنها لا تزال ضعيفة ويغلب عليها المضاربات في الأسهم الصغيرة.

وأضاف "نسب التوزيعات التي تعلن عنها الشركات قد تساهم في تحريك السوق بشكل أكبر."

وارتفع سهم البوتاس العربية 2.05 بالمئة إلى 17.4 دينار وسهم مصفاة البترول 1.52 بالمئة إلى 3.32 دينار.