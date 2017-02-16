المؤشر الأردني يختتم الأسبوع على ارتفاع

عمان 16 فبراير شباط (رويترز) - أنهت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على ارتفاع هو الرابع على التوالي بفعل عمليات شراء في أسهم قيادية مثل مناجم الفوسفات ومصفاة البترول.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الخميس مرتفعا 0.62 بالمئة إلى 2213.11 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 7.4 مليون دينار مقارنة مع 6.5 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي جواد خاروف إن البورصة شهدت اليوم إقبالا ملحوظا على أسهم قيادية من المتوقع أن تعلن عن توزيعات جيدة.

وأضاف "لا تزال السيولة ضعيفة ولكن التحسن في المؤشر يجعلنا متفائلين."

واستقر سهم البنك العربي على 6.5 دينار.