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لمحة -هبوط سهم ناقلات القطرية بعد إعلان الأرباح

Tue Feb 21, 2017 8:11am GMT
 
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0715 جمت -

* سهم شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) يهبط 5.4 في المئة إلي 23.14 ريال.

* أرباح ناقلات انخفضت في الربع الأخير من العام الماضي إلى 207 ملايين ريال من 226 مليونا قبل عام.

* كيو.ان.بي للخدمات المالية توقعت ربحا فصليا قدره 241 مليون ريال.

* مجلس إدارة الشركة يوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال للسهم انخفاضا من 1.25 ريال عن 2015.

* ويلقي السهم دعما عند أقل مستوي له الذي سجله في ديسمبر كانون الأول عند 22.71 ريال.

* مؤشر قطر يتراجع 0.1 في المئة. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 