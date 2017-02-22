النفط يستقر قرب أعلى مستوياته في 7 أسابيع

طوكيو 22 فبراير شباط (رويترز) - صمدت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها في عدة أسابيع اليوم الأربعاء بعد تلميح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتفاؤلها بشأن اتفاق مع بقية المنتجين لخفض الإنتاج يهدف للتخلص من التخمة التي تكبل الأسواق منذ عام 2014.

وبحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش صعد خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة تسليم أبريل نيسان وهو شهر أقرب استحقاق 17 سنتا توازي 0.3 بالمئة إلى 54.50 دولار للبرميل. وانتهى عقد مارس آذار بزيادة 1.2 بالمئة بعدما وصل أعلى مستوى منذ الثالث من يناير كانون الثاني.

وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت 17 سنتا أيضا توازي 0.3 بالمئة إلى 56.83 دولار للبرميل بعدما لامس أعلى مستوى منذ الثاني من فبراير شباط عند 57.31 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الإنتاج الأمريكي دفع مخزونات الخام والوقود إلى مستويات مرتفعة قياسية في ظل تعثر نمو الطلب على وقود السيارات.