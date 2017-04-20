عمان تخطط لطرح شركات طاقة حكومية بقطاع المصب في البورصة

أبوظبي 20 أبريل نيسان (رويترز) - قال وزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد الرمحي اليوم الخميس إن السلطنة تخطط لطرح أسهم بعض شركات الطاقة المملوكة للدولة والعاملة بقطاع المصب للاكتتاب العام، لأهداف منها جمع السيولة في ظل تدني أسعار النفط الذي يضغط على المالية العامة للدولة.

وقال الرمحي للصحفيين إن من بين هذه الشركات صلالة للميثانول وشركة حفر. لكنه لم يذكر اسم شركة الحفر أو يكشف عن أي تفاصيل مالية.

تدرس سلطنة عمان خصخصة مجموعة كبيرة من الشركات الحكومية منذ سنوات لكنها لم تمض قدما في البرنامج حتى الآن ولم يذكر الرمحي الموعد المحتمل للطروح العامة الأولية.