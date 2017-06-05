الأسهم الأوروبية تنخفض متأثرة بخسائر لشركات الطاقة وبانكو بوبولار

ميلانو/لندن 5 يونيو حزيران (رويترز) - تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين متأثرة بخسائر لقطاع الطاقة وهبوط في أسهم البنوك بسبب مخاوف من أن مصرف بانكو بوبولار الاسباني قد يجري تصفيته.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.13 بالمئة مع انحسار النشاط بسبب عطلة في السوق الألماني وبعض أسواق الأسهم الأوروبية الأخرى بينما تراجع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.3 بالمئة بعد أن كان سجل يوم الجمعة مستوى قياسيا مرتفعا جديدا.

وجاءت البنوك بين أكبر الخاسرين في مؤشر ستوكس مع هبوط سهم بانكو بوبولار بما يصل إلى 18 بالمئة إلى مستويات قياسية منخفضة جديدة بفعل مخاوف من أنه قد يجري تصفيته إذا لم يعثر على مشتر.

وتضررت أيضا أسهم الشركات المرتبطة بالسياحة بسبب الهجوم الذي وقع في لندن يوم السبت وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 48 قبل أيام من انتخابات عامة لكنه لم يكن له تأثير على أسواق الأسهم الأوسع.

وانخفض مؤشر أسهم شركات السفر والترفيه الأوروبية 0.8 بالمئة ليكون أسوأ القطاعات آداء في جلسة اليوم.

وتراجعت أيضا أسهم شركات النفطية مع هبوط سعر النفط بعد أن قطعت دول خليجية ومصر العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب.

ومن ناحية أخرى تباين آداء أسهم شركات تمتلك قطر حصصا فيها. ففي حين انخفض سهم جلينكور للتعدين 1.2 بالمئة صعد سهما إبيردرولا للمرافق وبنك باركليز.