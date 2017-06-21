مقابلة-بورصة قطر: مؤسسات خليجية عمدت إلى التخلص من الأسهم القطرية

من توم فين وتوم أرنولد

الدوحة 21 يونيو حزيران (رويترز) - قالت البورصة القطرية اليوم الأربعاء إنها تعتقد أن بعض المستثمرين من المؤسسات السعودية والإماراتية والبحرينية عمدوا إلى البيع في سوق الأسهم في قطر لدفعها للهبوط في أعقاب النزاع الدبلوماسي بين الدوحة ودول عربية جارة.

وهبط المؤشر القطري الرئيسي 11.5 بالمئة منذ أوائل يونيو حزيران عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات وخطوط النقل مع قطر متهمين إياها بتمويل "الإرهاب" وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

كما أحدث الحصار هزة في العملة القطرية ودفع عوائد السندات السيادية القطرية المقومة بالدولار إلى الارتفاع قبل أن تتعافى بعض الشيء.

وقال راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في مقابلة مع رويترز "لاحظنا مؤسسات بعينها في تلك الدول الثلاث تحاول التخلص من الأسهم.

"تعمدت تلك المؤسسات الاضرار بالسوق. لقد أرادوا التأثير على السوق". وامتنع عن ذكر اسماء تلك المؤسسات.

وتأتي تعليقات المنصوري بعد أن قالت مصادر مصرفية لرويترز الأسبوع الماضي إن التمويل للبنوك القطرية من الإمارات والبحرين والسعودية نضب في غمرة النزاع الدبلوماسي.

وقال إنه نتيجة لذلك تراجعت نسبة المستثمرين من مؤسسات مجلس التعاون الخليجي في السوق القطرية منذ الأزمة. لكنه أضاف أنه لا تغير في نسبة المستثمرين الأفراد من مجلس التعاون الخليجي.