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بورصة قطر تهبط 3.1% قبيل انتهاء مهلة لتسوية أزمة دبلوماسية

Sun Jul 2, 2017 9:19am GMT
 
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دبي 2 يوليو تموز (رويترز) - سجل مؤشر بورصة قطر هبوطا حادا اليوم الأحد مع اقتراب نهاية مهلة ممنوحة للدوحة لقبول قائمة مطالب سياسية مقدمة من أربع دول عربية في وقت لاحق اليوم وذلك دون بوادر على التوصل لحل.

ونزل المؤشر القطري بما يصل إلى 3.1 بالمئة وسط تعاملات ضعيفة لتصل خسائره إلى 11.9 بالمئة منذ الخامس من يونيو حزيران حين أعلنت السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة بدعوى دعمها متشددين.

وهوت الأسهم على نطاق واسع اليوم حيث نزل 41 سهما في حين ارتفع سهم واحد فقط. وفقد سهم بنك قطر الوطني أكبر بنك مدرج في الخليج 3.1 بالمئة. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 
 