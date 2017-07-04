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لمحة -سهم ناقلات القطرية يقفز مع إعلان قطر للبترول عن خطة توسع

Tue Jul 4, 2017 7:44am GMT
 
[-] نص [+] 

    0726 جمت - 
    * أسهم ناقلات القطرية تقفز بالحد الأقصى المسموح به يوميا
والبالغ عشرة بالمئة إلى 18.70 ريال للسهم.
    * الرئيس التنفيذي لقطر للبترول قال خلال مؤتمر صحفي إن الشركة
تخطط لزيادة الإنتاج والطاقة الإنتاجية في السنوات القادمة بعد
الإعلان في أبريل نيسان عن مشروع جديد للغاز.
    * السهم يواجه مقاومة فنية عند مستوى ذروة أواخر مايو أيار
البالغ 19.60 ريال.
    * مؤشر بورصة قطر يقفز واحدا بالمئة.


 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)
 
 