لمحة -سهم ناقلات القطرية يقفز مع إعلان قطر للبترول عن خطة توسع

0726 جمت - * أسهم ناقلات القطرية تقفز بالحد الأقصى المسموح به يوميا والبالغ عشرة بالمئة إلى 18.70 ريال للسهم. * الرئيس التنفيذي لقطر للبترول قال خلال مؤتمر صحفي إن الشركة تخطط لزيادة الإنتاج والطاقة الإنتاجية في السنوات القادمة بعد الإعلان في أبريل نيسان عن مشروع جديد للغاز. * السهم يواجه مقاومة فنية عند مستوى ذروة أواخر مايو أيار البالغ 19.60 ريال. * مؤشر بورصة قطر يقفز واحدا بالمئة. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)