اصابة ستة من قوة الامم المتحدة في هجوم بلبنان

بيروت 27 مايو ايار (رويترز) - قال رئيس اركان الجيش الايطالي ان قنبلة انفجرت في عربة تابعة للامم المتحدة بالقرب من مدينة صيدا في جنوب لبنان اليوم الجمعة ما اسفر عن اصابة ستة جنود ايطاليين من قوات حفظ السلام الدولية في اول هجوم من نوعه منذ ثلاث سنوات.

وكانت مصادر امنية لبنانية قالت في وقت سابق ان احد افراد قوات حفظ السلام قتل في الهجوم الذي وقع على طريق سريع مزدحم يؤدي الى المدينة الساحلية مخلفا سحابة ضخمة من الدخان الرمادي.

وقال اندريا تننتي المتحدث باسم قوات حفظ السلام الدولية التابعة للامم المتحدة العاملة في لبنان (يونيفيل) لرويترز "خمسة اصيبوا بجروح متوسطة وواحد اصيب بجروح خطيرة."

ودفع الهجوم روما الى اعلان انها تعتزم تقليل عدد جنودها في جنوب لبنان البالغ 1700 جندي ويعد الاكبر في اطار عمل اليونيفيل. كما ان القائد السابق لليونيفيل كان ايطالي الجنسية.

واظهرت صور لرويترز ان قوة الانفجار اطاحت بجزء من الحاجز الاسمنتي على الطريق السريع وحطمت نافذة سيارة جيب بيضاء لتتناثر الشظايا على الطريق. وغطت الدماء وجه السائق ويديه وبطنه.

واظهرت لقطات اخرى اثنين من قوات حفظ السلام وقد غطت الدماء وجهيهما وهما في حالة ذهول بعد تركهما السيارة التي دمرت في قرية الرميلة الواقعة على بعد نحو 35 كيلومترا الى الجنوب من بيروت وبالقرب من مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين حيث من المعروف انها معقل جماعات اسلامية متشددة.

وادان الامين العام للامم المتحدة بان جي مون الهجوم الذي وقع في اليوم الذي يحيي فيه جنود القوات الدولية ذكرى زملائهم الذين لاقوا حتفهم في مهام لحفظ السلام في انحاء العالم.

وقال "ان الامم المتحدة تعمل بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية لاجراء تحقيق كامل وسريع في الهجوم وتقديم الجناة للعدالة."