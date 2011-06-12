التلفزيون السوري :اكتشاف مقبرة جماعية في جسر الشغور

دمشق 12 يونيو حزيران (رويترز)- ذكر التلفزيون السوري اليوم الاحد ان مقبرة جماعية اكتشفت في بلدة جسر الشغور في شمال سوريا وقال ان العناصر المسلحة ارتكبتها بحق عناصر المركز الامني.

وقال التلفزيون انه تم "الكشف عن مقبرة جماعية ارتكبتها التنظيمات المسلحة بحق عناصر المركز الامني في جسر الشغور وعن فظائع ارتكبتها التنظيمات المسلحة بجثث الشهداء التي تم اخراجها من المقبرة."

ولم يشر التلفزيون الى اعداد الجثث التي انتشلت من المقبرة ولكنه كان ذكر أن مواجهات ضارية جرت بين وحدات الجيش وافراد التنظيمات المسلحة.