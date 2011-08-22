الاسهم الاوروبية تتعافى وايني ترتفع بفعل الامال بشأن ليبيا

لندن 22 أغسطس اب (رويترز) - تعافت الاسهم الاوروبية اليوم الاثنين بعد عمليات بيع كبيرة الاسبوع الماضي وكان سهم شركة ايني الايطالية بين اكبر الرابحين بفعل الامال في قيام نظام سياسي جديد في ليبيا يساعدها على اعادة انشطة الانتاج النفطي الى مستوياتها السابقة.

وارتفع سهم ايني وهي اكبر منتج اجنبي للنفط في ليبيا 6.3 في المئة كما زاد سهم توتال الفرنسية 2.6 في المئة وهي من الشركات الكبرى الاخرى الناشطة في ليبيا. وارتفع مؤشر القطاع 1.3 في المئة رغم تراجع سعر النفط وسط توقع زيادة الامدادات من ليبيا.

وصعد مؤشر يوروفرست 300 ‪.FTEU3‬ للاسهم الاوروبية الكبرى 0.7 في المئة ليغلق عند 916.50 نقطة حسب بيانات اولية بعدما فقد ستة في المئة من قيمته الاسبوع الماضي.

وقال محللون استراتيجيون ان تراجع السوق ربما بلغ منتهاه.