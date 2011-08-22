بورصة وول ستريت تتحول للصعود بدعم من الاسهم التكنولوجية
نيويورك 22 أغسطس اب (رويترز) - عاودت الاسهم الامريكية الصعود وارتفع كل مؤشر بنسبة واحد في المئة في جلسة متقلبة بدعم من ارتفاع في اسهم الشركات التكنولوجية.
وزاد مؤشر داو جونز الصناعي .DJI لاسهم الشركات الامريكية الكبرى 117.99 نقطة اي بنسبة 1.09 في المئة الى 10935.64 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 .SPX الأوسع نطاقا 10.43 نقطة اي 0.93 في المئة الى 1133.96 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع .IXIC الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا 23.99 نقطة اي 1.02 في المئة الى 2365.83 نقطة.
ع ع (قتص)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.