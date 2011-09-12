الاسهم الامريكية تتعافى في اواخر التعاملات وتغلق مرتفعة

نيويورك 12 سبتمبر أيلول (رويترز) - أغلقت الاسهم الامريكية على ارتفاع اليوم الاثنين بعدما تعافت في اواخر التعاملات اذ هدأت الامال في امكانية حصول ايطاليا على دعم مالي من الصين من مخاوف المستثمرين بشأن ازمة الديون السيادية في منطقة اليورو.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي ‪.DJI‬ لأسهم الشركات الامريكية الكبرى 68.99 نقطة اي 0.63 في المئة الى 11061.12 نقطة حسب احدث بيانات متاحة. وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ‪.SPX‬ الاوسع نطاقا 8.04 نقطة اي 0.70 في المئة الى 1162.27 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع ‪.IXIC‬ الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا 27.10 نقطة اي 1.10 في المئة الى 2495.09 نقطة.