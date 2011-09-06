الاسهم الامريكية تغلق على تراجع متأثرة بأوروبا

نيويورك 6 سبتمبر أيلول (رويترز) - هبطت الاسهم الامريكية لليوم الثالث على التوالي اليوم الثلاثاء بسبب المخاوف من فشل اوروبا في معالجة ازمة ديونها مما اثار القلق من ان تكون السوق تتجه لمزيد من الانخفاض هذا العام.