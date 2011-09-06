Sat 24 Dec 2016 | 20:06 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

الاسهم الامريكية تغلق على تراجع متأثرة بأوروبا

Tue Sep 6, 2011 8:25pm GMT
 
[-] نص [+]

نيويورك 6 سبتمبر أيلول (رويترز) - هبطت الاسهم الامريكية لليوم الثالث على التوالي اليوم الثلاثاء بسبب المخاوف من فشل اوروبا في معالجة ازمة ديونها مما اثار القلق من ان تكون السوق تتجه لمزيد من الانخفاض هذا العام.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي ‪.DJI‬ للاسهم الامريكية الكبرى 100.20 نقطة اي 0.89 عند الاغلاق الى 11140.06 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ‪.SPX‬ الاوسع نطاقا 8.67 نقطة اي 0.74 في المئة الى 1165.30 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع ‪.IXIC‬ الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا 6.50 نقطة اي 0.26 في المئة الى 2473.83 نقطة.

ع ع (قتص)
 