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مؤشر ستاندرد اند بورز 500 يرتفع اكثر من 2%

Wed Sep 7, 2011 3:32pm GMT
 
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نيويورك 7 سبتمبر أيلول (رويترز) - ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 اكثر من اثنين في المئة مع استمرار مكاسب الاسهم بفعل الامال في حدوث انفراجة في ازمة الديون الاوروبية.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي ‪.DJI‬ للاسهم الامريكية الكبرى 179.67 نقطة اي 1.61 في المئة الى 11318.97 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ‪ .SPX‬ الاوسع نطاقا 22.89 نقطة اي 1.96 في المئة الى 1188.13 نقطة بعدما ارتفع لاكثر من اثنين في المئة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع ‪.IXIC‬ الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا 46.74 نقطة اي 1.89 في المئة الى 2520.57 نقطة.

ع ع (قتص)
 