مؤشر داو جونز يرتفع اكثر من اثنين في المئة

نيويورك 7 سبتمبر أيلول (رويترز) - ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي اكثر من اثنين بالمئة اليوم الاربعاء في حين واصل مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 و ناسداك المكاسب مع التراجع النسبي في بواعث القلق بشأن ازمة الديون الاوروبية.

وزاد مؤشر داو جونز الصناعي ‪.DJI‬ للأسهم الامريكية الكبرى 179.67 نقطة اي 1.61 في المئة الى 11318.97 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ‪.SPX‬ الاوسع نطاقا 22.89 نقطة اي 1.96 في المئة الى 1188.13 نقطة بعدما ارتفع لاكثر من اثنين في المئة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع ‪.IXIC‬ الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا 46.74 نقطة اي 1.89 في المئة الى 2520.57 نقطة.