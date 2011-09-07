متصيدو الصفقات يرفعون الاسهم الاوروبية

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لندن 7 سبتمبر أيلول (رويترز) - ارتفعت الاسهم الاوروبية بدعم من اسباب فنية اليوم الاربعاء رغم الحجم المنخفض للتداولات مع سعي متصيدي الصفقات للاستفادة من القطاعات التي شهدت افراطا في البيع في السوق ومنها شركات الادولية والاسهم الالمانية الممتازة.

وقال تجار ان صعود الاسهم لقي دعما ايضا من قرار محكمة المانية بشأن مشاركة البلاد في صندوق انقاذ منطقة اليورو والذي لم يتضمن اي مفاجآت سلبية بالاضافة للامال في حدوث تقدم في تنفيذ تخفيضات تقشف في الدول الواقعة على اطراف المنطقة.

وارتفع مؤشر ستوكس اوروبا 600 لشركات السيارات وقطع الغيار 6.1 في المئة ليصبح افضل القطاعات اداء بعدما كان تراجع بنسبة 12.8 في المئة في الجلسات الاربعة السابقة.

وقال مايك لينهوف كبير الاستراتيجيين في بروين دولفين "انطلقنا في بداية جيدة قبل الحكم (القضائي) الالماني وكان المستثمرون يتصيدون الصفقات."

واغلق مؤشر يوروفرست 300 ‪.FTEU3‬ للاسهم الاوروبية الكبرى مرتفعا 3.1 في المئة الى 931.54 نقطة بعدما تراجع الى ادنى اغلاق في عامين في الجلسة السابقة. وبلغ حجم التعاملات 83.5 في المئة من المتوسط اليومي لفترة 90 يوما.

ورغم ذلك فقد المؤشر 16 في المئة من قيمته منذ 22 يوليو تموز مع تزايد المخاوف من حدوث ركود في النمو الاقتصادي وايضا المخاوف من اتساع نطاق ازمة ديون منطقة اليورو.

وفي باقي انحاء اوروبا ارتفع مؤشر داكس ‪.GDAXI‬ الالماني 4.1 في المئة ليتفوق في الاداء على مؤشري فايننشال تايمز 100 ‪.FTSE‬ البريطاني وكاك ‪40 .FCHI‬ الفرنسي بعدما سجل مؤشر قوته النسبية لفترة 14 يوما 27.4 امس الثلاثاء.

لكن محللين قالوا ان استمرار الصعود سيواجه عوائق بالنظر الى ان ازمة ديون منطقة اليورو ابعد ما تكون عن الانتهاء كما أنه لم يتم التوصل بعد الى حل دائم.