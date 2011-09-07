الاسهم الامريكية تغلق مرتفعة بعد ثلاثة ايام من الخسائر
نيويورك 7 سبتمبر أيلول (رويترز) - أغلقت الاسهم الامريكية مرتفعة اكثر من اثنين في المئة اليوم الاربعاء بعد ثلاثة ايام من الخسائر بعدما مهدت محكمة المانية الطريق امام مشاركة برلين في برامج انقاذ يمكن ان تخفف ازمة الديون الاوروبية.
واعتمادا على احدث بيانات متاحة فقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي .DJI للاسهم الامريكية الكبرى 275.18 نقطة اي 2.47 في المئة الى 11414.48 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 .SPX الاوسع نطاقا 33.31 نقطة اي 2.86 في المئة الى 1198.55 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع .IXIC الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا 75.11 نقطة اي 3.04 في المئة الى 2548.94 نقطة.
ع ع
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.