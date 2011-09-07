الاسهم الامريكية تغلق مرتفعة بعد ثلاثة ايام من الخسائر

نيويورك 7 سبتمبر أيلول (رويترز) - أغلقت الاسهم الامريكية مرتفعة اكثر من اثنين في المئة اليوم الاربعاء بعد ثلاثة ايام من الخسائر بعدما مهدت محكمة المانية الطريق امام مشاركة برلين في برامج انقاذ يمكن ان تخفف ازمة الديون الاوروبية.

واعتمادا على احدث بيانات متاحة فقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي ‪ .DJI‬ للاسهم الامريكية الكبرى 275.18 نقطة اي 2.47 في المئة الى 11414.48 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ‪.SPX‬ الاوسع نطاقا 33.31 نقطة اي 2.86 في المئة الى 1198.55 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع ‪.IXIC‬ الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا 75.11 نقطة اي 3.04 في المئة الى 2548.94 نقطة.