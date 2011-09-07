المؤشر القطري يرتفع مع زيادة الرواتب وصعود معظم البورصات

من برافين مينون

دبي 7 سبتمبر أيلول (رويترز) - ارتفع مؤشر بورصة قطر ‪.QSI‬ اليوم الأربعاء للجلسة الثانية بعدما أعلنت الدوحة عن زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات تصل إلى 120 في المئة لموظفي الحكومة والعسكريين وصعدت أيضا معظم بورصات المنطقة مدعومة بتعافي الأسهم العالمية.

وسيؤدي قرار قطر إلى زيادة الرواتب الأساسية والعلاوات الاجتماعية لموظفي الحكومة 60 في المئة ولضباط الجيش 120 في المئة.

وقال موسى حداد رئيس تداول أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك أبوظبي الوطني "كان إعلان زيادة الرواتب لموظفي الحكومة والعسكريين خطوة انعكست إيجابيا على السوق.

"قطر تظهر بالفعل بوادر اتجاه صعودي وهذا الاعلان سيعزز السوق بشكل أكبر."

وتمكنت قطر -أغنى بلد في العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي الذي يزيد عن 88500 دولار بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي وستستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022- ومعها دولة الامارات العربية المتحدة من تفادي اضطرابات اجتاحت أنحاء عديدة من العالم العربي. ورفعتها احتياطياتها الوفيرة من الغاز الطبيعي إلى قائمة أغنى الدول في العالم.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.7 في المئة.

وارتفعت أيضا معظم بورصات المنطقة الأخرى مع تنامي آمال المستثمرين مدعومة بتعافي الأسهم العالمية لكن أحجام التداول كانت ضعيفة نظرا للافتقار إلى محفزات محلية.