كيو انفست القطري يتوقع استمرار إصدارات الصكوك وطروحا أولية في 2011.

من شاهين باشا

دبي 22 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك كيو انفست القطري إن البنك يتوقع أن تستمر اصدارات السندات الاسلامية (الصكوك) في اكتساب قوة دفع في 2011 بينما قد تشهد الطروح العامة الأولية بعض الانتعاش.

وقال شاهزاد شاهباز إن كيو انفست يعمل مع مقترضين آخرين محتملين في قطر يتطلعون للاستفادة من سوق الصكوك في 2011 بعدما تجاوز الطلب المعروض في اصدار صكوك من جانب مصرف قطر الاسلامي قيمته 750 مليون دولار مما أظهر اقبالا متناميا ووضع معيارا للشركات الأخرى لجمع أموال بشروط مواتية.

وأضاف شاهباز في مقابلة مع رويترز "السوق استقرت ومادامت السيولة موجودة ورأس المال متاحا يمكن للمقترضين الاستفادة من سوق الصكوك بأسعار جيدة."

وأضاف "ندرس بعض الفرص مع مقترضين آخرين لاحتمال دخولهم السوق في 2011."

وتابع يقول إن سوق الطروح العامة الأولية ربما تشهد ايضا بعض النشاط في العام المقبل وأن شركته تعد حاليا لعدة صفقات لطرح أسهم شركات خاصة في 2011.

وتابع "نتوقع انتعاشا تدريجيا في 2011 ... أجواء العوامل الأساسية قوية في قطر وبالتأكيد هناك فرصة لطرح أسهم بعض الشركات في السوق."

كان شاهباز قال في اكتوبر تشرين الأول إن كيو انفست سيدرس اجراء طرح عام أولي في بورصة قطر العام المقبل.