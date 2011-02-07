تحرك قطر بشأن الأنشطة المصرفية الإسلامية يترك البنوك في غموض

من شاهين باشا وريجان دوارتي

دبي/الدوحة 7 فبراير شباط (رويترز) - قال مصرفيون اليوم الاثنين إن تحرك البنك المركزي القطري لالغاء الانشطة الإسلامية للبنوك التقليدية يسلط الضوء على الافتقار للشفافية في الدولة الخليجية.

ووجه مصرف قطر المركزي البنوك التقليدية في البلاد بالتوقف عن تقديم الخدمات الإٍسلامية بنهاية العام لكه لم يحدد إن كانت البنوك تستطيع طلب الحصول على رخصة منفصلة لمزاولة الأنشطة المصرفية الإسلامية.

وأضرت الانباء بأسهم البنوك التقليدية أمس الأحد بينما قفز سهما مصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان الإسلاميين إذ تكهن المستثمرون بأن البنوك التقليدية ستضطر لبيع أصولها الإسلامية للبنكين الإسلاميين.

وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي "هذا افتقار للشفافية. عدم ايضاح الأمر

يلغي تكافؤ الفرص بين الجميع .. بالنسبة للمستثمرين أو المراقبين للاقتصاد القطري."

ولم يتسن الاتصال بالبنك المركزي القطري للتعليق.

ويمس القرار أنشطة بنوك مثل اتش.اس.بي.سي وبنك قطر الوطني أكبر بنك في البلاد من حيث القيمة السوقية.