الامم المتحدة : المساعدات توقفت لالاف الفلسطينيين لاضطرابات سوريا

القدس 11 مايو ايار (رويترز) - قال متحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للامم المتحدة (أونروا) اليوم الاربعاء ان الاضطرابات في سوريا اضطرتها الى وقف خدمات الاغاثة لنحو 50 الف لاجيء فلسطيني في أجزاء من البلاد.

وقال كريس جانيس لرويترز في القدس بالتليفون "هذا يؤثر على عدد يصل الى 50 ألف لاجيء مسجل -- عشرة الاف في درعا و17 ألفا في مناطق تحيط بدرعا و22 الفا في حمص."

وبدأت المظاهرات في درعا يوم 18 مارس اذار ضد حكم اسرة الاسد المستمر منذ 41 عاما وامتدت بسرعة الى مدن من بينها حمص خلال الاسابيع السبعة التي تلت ذلك.

وقال نشط حقوقي في مدينة حمص -- التي أصبحت أشهر مركز للتمرد ضد الرئيس بشار الاسد الذي تولى السلطة بعد وفاة والده قبل 11 عاما -- ان دبابات سورية قصفت منطقة حمص اليوم الاربعاء.

وقال جانيس "بالامس كنا قادرين على نقل كميات صغيرة من الانسولين الى الجنوب لمرضى البول السكري الذين تعالجهم أونروا."

وأضاف "لكن بسبب الوضع الامني لم نتمكن من توزيع الانسولين على جميع الذين يعتمدون عليه ونشعر بالقلق بشأن المرضى الذين تعتمد حياتهم على هذا الدواء المنقذ للحياة."

وقال المتحدث انه طوال الاسبوعين الماضيين عرقلت السلطات السورية طلبا عاجلا من أونروا للقيام بزيارات لتقييم الوضع في مخيمات اللاجئين في درعا وحمص.

وأضاف "اننا نطالب بذلك منذ اسبوعين من السلطات السورية المعنية لكن حتى اليوم لم نحصل على الاذن لاسباب أمنية."

وتدير أونروا 15 مدرسة وستة مراكز صحية ومراكز مجتمعية في المناطق المضارة التي اشار اليها جانيس.