تلفزيون العالم: ايران تحصل على دفعة ثانية من الوقود النووي

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طهران 11 مايو ايار (رويترز) - نقلت محطة تلفزيون العالم الإيرانية الناطقة بالعربية اليوم الأربعاء عن مسؤول قوله إن إيران تلقت دفعة ثانية من الوقود النووي من روسيا لاستخدامها في محطة بوشهر النووية.

وقال حامد خادم غائمي المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية لقناة العالم الحكومية إن الشحنات نقلت إلى إيران من روسيا جوا على ثلاث مراحل أيام الرابع والثامن والعاشر من مايو أيار. واضاف ان طهران تسلمت 30 طنا من الوقود.

وكانت روسيا سلمت ايران شحنة أولى تزن نحو 80 طنا من قضبان اليورانيوم في 17 ديسمبر كانون الأول عام 2008 في إطار الجهود الدولية لإقناع طهران بوقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم.

ومحطة بوشهر التي بنتها روسيا وتكلفت مليار دولار هي المحطة النووية الأولى والوحيدة لتوليد الطاقة في إيران. وتقول روسيا ان محطة بوشهر بنيت تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها انهم يعتقدون ان البرنامج الإيراني لتخصيب اليورانيوم وغيره من الأنشطة النووية إنما تستهدف انتاج أسلحة نووية. وتقول ايران انها تحتاج الى الوقود النووي لإنتاج الطاقة فحسب.

وعلى مدى سنوات كانت محطة بوشهر مصدرا للخلافات بين روسيا والقوى الغربية التي تضغط من أجل فرض قيود على التعاون الاقتصادي مع إيران.

وتعتزم طهران بناء 19 محطة جديدة للطاقة النووية طاقة كل منها ألف ميجاوات لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في الجمهورية الاسلامية.

وفرضت عقوبات دولية ومن جانب الأمم المتحدة على إيران لرفضها وقف تخصيب اليورانيوم.