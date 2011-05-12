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برنت يتراجع مع تأرجح الاسعار بعد صدور بيانات أمريكية

Thu May 12, 2011 2:16pm GMT
 
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نيويورك 12 مايو ايار (رويترز) - تراجع سعر العقود الآجلة لخام نفط برنت مزيج القياس الاوروبي بعد ارتفاعها لفترة وجيزة اليوم الخميس وسط تذبذب في الأسعار بعد صدور مجموعة متباينة من البيانات الاقتصادية الأمريكية.

وأظهرت تقارير أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية انخفضت الاسبوع الماضي لكن بأقل من المتوقع ومبيعات التجزئة ارتفعت في ابريل لكن حد من الارتفاع استبعاد مبيعات البنزين.

ونزل سعر برنت 30 سنتا إلى 112.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 1328 بتوقيت جرينتش. وجرى تداوله خلال الجلسة بين 110.15 و113.95 دولار للأوقية.

ل ص - م ل (قتص)
 