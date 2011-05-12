النفط يواصل الهبوط صوب 111 دولارا للبرميل بفعل مخاوف الطلب

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لندن 12 مايو ايار (رويترز) - انخفض النفط إلى حوالي 111 دولارا للبرميل اليوم الخميس مع استمرار موجة بيع من الجلسة الماضية بعدما عزز تقرير من وكالة الطاقة الدولية المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار وتضرر الطلب.

وخفضت الوكالة التي تقدم المشورة في شؤون الطاقة إلى 28 دولة صناعية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2011 إلى 1.29 مليون برميل يوميا من 1.43 مليون برميل يوميا وعزت ذلك للأسعار المرتفعة وضعف التوقعات الاقتصادية في الدول المتقدمة.

وتراجع مزيج برنت 1.32 دولار إلى 111.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 1350 بتوقيت جرينتش بعدما انخفض خمسة دولارات يوم الاربعاء نتيجة ارتفاع مخزونات البنزين الامريكية وهبوط الطلب المحلي على الوقود.

وانخفض الخام الأمريكي الخفيف 1.9 دولار ليصل إلى 96.30 دولار للبرميل.

ودفع ارتفاع مفاجئ في مخزونات البنزين الامريكية كشف عنه يوم الاربعاء لهبوط العقود الاجلة للبنزين ثمانية بالمئة تقريبا وساهم في حدوث ثاني هبوط لأسواق السلع الأولية في أسبوع. وأظهرت البيانات الحكومية أيضا ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.

وقالت وكالة الطاقة اليوم الخميس إن أسعار بيع البنزين التي تقترب من اربعة دولارات للجالون في الولايات المتحدة ستدفع الأمريكيين لتقليل معدلات القيادة هذا الصيف. وعادة ما يصل الطلب على البنزين لذروته خلال الصيف في الولايات المتحدة أكبر مستهلك في العالم خلال شهور الصيف.