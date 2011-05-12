تجار:المعارضة الليبية المسلحة تجري صفقة جديدة مع فيتول

لندن 12 مايو ايار (رويترز) - قال تجار اليوم الخميس إن شركة فيتول العالمية للاتجار في النفط نقلت شحنة من النفتا من ميناء طبرق بشرق ليبيا الذي تسيطر عليه المعارضة الليبية المسلحة مما يوفر لها أموالا تحتاج اليها بشدة في الحرب بينها وبين القوات الحكومية.

وتم تحميل الشحنة في طبرق على متن ناقلة تستطيع حمل 60 ألف طن في نهاية أبريل نيسان وأبحرت الناقلة لتسليم الشحنة إلى مشتر لم يكشف عنه النقاب في الشرق.

وقالت مصادر نفطية إن الأموال التي دفعت مقابل الشحنة من المحتمل أن تكون نقلت إلى المعارضة عبر جهات وسيطة في قطر والكويت. وقال عضو في مجموعة للنفط والغاز تدعم ليبيا لرويترز في وقت سابق هذا الأسبوع إن المدفوعات تم تحويلها عبر حساب بنكي في قطر.

وقالت المصادر إن فيتول نجحت في نقل أول شحنة رئيسية من النفط الخام من منطقة تسيطر عليها المعارضة المسلحة منذ ما يزيد عن شهر وباعتها في النهاية لمشر صيني.