دول القطب الشمالي تتفق على خطوات لدعم التعاون
نيوك (جرينلاند) 12 مايو ايار (رويترز) - اتفقت دول القطب الشمالي اليوم الخميس على خطوات لجعل المنطقة أكثر أمانا ووعدت بدراسة وسائل لمنع التسربات النفطية حيث تفتح سرعة ذوبان الثلج والجليد المجال أمام استغلال مواردها النفطية والمعدنية الغنية.
ووقع مجلس القطب الشمالي المكون من ثماني دول تحيط بالقطب وممثلين عن الشعوب الأصلية بالمنطقة إتفاقا لتقسيم مسؤوليات ومهام البحث والإنقاذ في حالة وقوع حوادث السفن أو الطائرات.
ويعد ذلك أول إتفاق للمجلس وقال مسؤولون إنه يمكن أن يكون نموذجا لإتفاقات مستقبلية بشأن موضوعات أكثر أهمية تتضمن أعمال التنقيب وتنمية مصادر الطاقة في منطقة تشير التقديرات إلى أنها تحوز نحو 25 في المئة من الاحتياطيات غير المكتشفة للنفط والغاز في العالم.
ومن بين الشركات النفطية الكبرى التي تتطلع إلى القطب الشمالي رويال داتش شل وكونوكو فيليبس وإكسون وشتات أويل النرويجية وروزنفت الروسية الحكومية.
ويتكون مجلس القطب الشمالي من الولايات المتحدة وكندا وروسيا والنرويج وفنلندا وأيسلندا والسويد والدنمارك التي تتولى الشؤون الخارجية لجرينلاند.
ع ر- م ل (قتص)
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