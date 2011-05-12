مصادر صناعية:انخفاض واردات إيطاليا النفطية من ليبيا

ميلانو 12 مايو ايار (رويترز) - قال اتحاد صناعة النفط الإيطالي (يونيوني بتروليفيرا) إن واردات إيطاليا من النفط الخام من ليبيا موردها الرئيسي تراجعت في مارس آذار بعد تفعيل العقوبات الدولية لمعاقبة حكومة الزعيم الليبي معمر القذافي.

وأظهرت بيانات من الاتحاد أن إيطاليا استوردت 752 ألف طن من النفط الخام من ليبيا في مارس انخفاضا من 1.485 مليون طن في فبراير شباط و1.732 مليون طن في يناير كانون الثاني.

وأظهرت البيانات أن ليبيا لا تزال أكبر مورد للنفط الخام لإيطاليا إذ بلغ نصيبها 21 في المئة من إجمالي واردات النفط الخام لإيطاليا في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2011 متقدمة على أذربيجان 16.2 في المئة وروسيا 14.8 في المئة.

وفرضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على ليبيا أثرت على شركات وأفراد لهم صلات بالقذافي.

وزادت إيطاليا واردات النفط الخام من إيران المفروض عليها عقوبات دولية أيضا إلى 828400 طن في مارس من 225300 طن في فبراير و383900 طن في يناير.