نكسن تستأنف إنتاج النفط في اليمن

كالجاري (ألبرتا) 12 مايو ايار (رويترز) - قالت شركة نكسن سادس أكبر شركة كندية مستقلة لإنتاج النفط إنها بصدد استئناف الإنتاج في اليمن بعد التوصل إلى تسوية مع العمال عقب إضراب استمر يومين.

وذكرت الشركة أن إنتاجها في اليمن سيعود إلى معدلات ما قبل الإضراب التي تبلغ نحو 70 ألف برميل يوميا في غضون بضعة أيام.

وعلقت الشركة عملياتها في حقل المسيلة ومنطقة الامتياز 51 هذا الأسبوع بسبب الخلاف. ولم تذكر الشركة في بيان لها تفاصيل إجراءاتها أو التسوية التي تم التوصل إليها.

وقال مصدر على دراية بالموقف "يبدأ تشغيل كل المنشآت. عاد العمال إلى العمل."

وينتج اليمن عادة نحو 280 ألف برميل من النفط يوميا. وحوالي 110 آلاف برميل من هذه الكمية هو خام خفيف وقد شح هذا الخام في السوق العالمية بعد انقطاع الإنتاج الليبي في فبراير شباط.