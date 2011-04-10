سلامة: الاضطرابات الاقليمية تفيد صناعة التأمين الإسلامي

دبي 10 ابريل نيسان (رويترز) - قال صالح ملايكة الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) إن الاضطرابات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ستعزز نمو صناعة التأمين الاسلامي أو التكافل إذ تزيد القلاقل الإقليمية الطلب عليه.

وقال ملايكة ويشغل أيضا منصب رئيس مجلس ادارة سلامة إن أعمال الشغب في دول مثل مصر وتونس أدت لزيادة طفيفة في طلبات التعويض ولكنها زادت من درجة الوعي بالحاجة للتأمين.

وقال "ثمة تأثير طفيف. ننظر لتعويضات بنحو 400 ألف جنيه مصري (67060 دولارا) ولكن النتيجة اقبال المواطنين على التأمين. كانت (الاضطرابات) ميزة مقنعة."

وزاد إجمالي أقساط التأمين لسلامة في اسواق مثل مصر والجزائر وتونس برقم في خانة العشرات وتتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مع نمو الطلب على منتجات التأمين الإسلامي.

وتابع ملايكة أن التمويل الإسلامي نما في أسواق مثل الخليج ولكن لم يحقق نفس معدل النمو في أسواق الشرق الاوسط وشمال افريقيا مع استمرار تشكك السلطات التمويل الاسلامي لاسباب سياسية.

وتابع "مع حدوث تغيير وانتشار الديمقراطية والتحرك تجاه اقتصاد مفتوح. من شأن ذلك ان ييسر (التمويل الاسلامي) بكل تأكيد."