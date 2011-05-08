الشهرستاني.. العراق ملتزم بالحجم المستهدف لطاقة انتاج النفط

من رانيا الجمل

الخيرات (العراق) 8 مايو ايار (رويترز) - قال حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة اليوم الأحد إن العراق لا يعتزم خفض هدف زيادة الطاقة الانتاجية من النفط إلى 12 مليون برميل يوميا أو إعادة التفاوض بشأن الحد الادنى لاهداف الانتاج في عقود الشركات النفطية.

وتأتي تصريحات الشهرستاني عقب تكهنات بالسوق بأن يخفض العراق رسميا مستوى الطاقة الانتاجية المستهدف البالغ 12 مليون برميل يوميا ويعيد التفاوض مع شركات النفط العالمية لخفض مستويات الانتاج المستهدفة لكل شركة.

وقال الشهرستاني لرويترز خلال افتتاح مشروع محطة للكهرباء في مدينة كربلاء " بالطبع لا. لا نية على الاطلاق لاعادة التفاوض بشأن العقود."

وقال الشهرستاني "لدينا عقود لطاقة انتاجية معلنة نحو 12 مليون برميل يوميا ... لكن حجم الانتاج (الفعلي) يتوقف حقيقة على وضع السوق العالمية والطلب."

ووقع العراق مجموعة من العقود مع شركات نفط دولية لانعاش الحقول التي تراجع انتاجها وزيادة الطاقة لتوفير المال الذي تحتاجه البلاد لإعادة البناء بعد سنوات من الحرب والعقوبات الاقتصادية الدولية.

ويأمل العراق في زيادة الطاقة الانتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا ليكون ضمن الشريحة العليا من المنتجين العالميين واحتمال منافسة السعودية اكبر منتج في العالم. ولا يلتزم العراق حاليا بحصة انتاج داخل منظمة أوبك.

وأضاف الشهرستاني أن وزارة النفط توصلت لمسودة عقد نهائي مع شل بشأن صفقة بمليارات الدولارات لتجميع الغاز الذي ينبعث من الحقول الجنوبية وأرسلت مسودة الاتفاق لمجلس الوزراء لاقرارها.