قطر للبترول توقع اتفاقا بقيمة 100 مليون دولار مع شركة يابانية

الدوحة 8 مايو ايار (رويترز) - قالت شركة قطر للبترول المملوكة للدولة اليوم الأحد إنها وقعت اتفاقا لمدة 30 عاما مع شركة جيه.اكس نيبون اليابانية للتنقيب عن الغاز الطبيعي وانتاجه قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقطر.

وقالت الشركة في بيان إن عمليات التنقيب ستجري في المنطقة (أ) التي تبلغ مساحتها 6173 كيلومترا مربعا قبالة ساحل الدولة الخليجية.

وقال ماكوتو كوسيكي الرئيس التنفيذي لجيه.اكس نيبون بعد مراسم التوقيع في العاصمة القطرية الدوحة إن الاتفاق هو أول صفقة تنقيب للشركة اليابانية في قطر.

وأضاف كوسيكي ان جيه.اكس نيبون التابعة لشركة جيه.اكس هولدنجز تعهدت باستثمار 100 مليون دولار مبدئيا مع امكانية زيادة الاستثمارات مستقبلا.

وحققت قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم في الآونة الأخيرة طاقة انتاجية من الغاز المسال قدرها 77 مليون طن سنويا. وجمدت الدولة الخليجية اي اعمال تطوير جديدة للحقل الشمالي مصدر الغاز حتى 2014 على الأقل.