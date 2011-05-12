حصري- دول آسيا الغنية بالاحتياطيات تواصل شراء الدين الأمريكي

طوكيو/مومباي 12 مايو ايار (رويترز) - لا ترى بلدان آسيا التي تمتلك احتياطيات أجنبية وفيرة أي خيار واقعي سوى مواصلة شراء أدوات الدين الحكومية الأمريكية رغم عدم ارتياحها للمعركة السياسية الدائرة في واشنطن بشأن الإنفاق العام.

وأظهرت مقابلات مع صناع سياسة من عدد من البلدان الآسيوية - بينها اليابان والصين صاحبتا أكبر حيازات من الدين الأمريكي- أن المسؤولين يخشون ألا يجيز المشرعون الأمريكيون اقتراضا حكوميا إضافيا قبل بلوغ الحد الأقصى للدين وهو 14.3 تريليون دولار.

لكنهم مازالوا يرون أن ديون الخزانة الأمريكية هي أكثر الرهانات أمانا لا سيما في ظل الغموض الشديد الذي يكتنف أزمة الديون السيادية في أوروبا.

ولم يقل أي من المسؤولين إن الخطط الاستثمارية ستتغير فورا حتى إذا لم يرفع الكونجرس سقف الديون هذا الأسبوع. وربما تبلغ الولايات المتحدة هذا السقف يوم الإثنين وقد حذرت إدارة أوباما من عواقب "كارثية" إذا لم تتمكن الحكومة من سداد فواتيرها.

وقال نائب وزير المالية الياباني فوميهيكو ايجاراشي لرويترز "موقفنا لم يتغير في إدارة الاحتياطيات الأجنبية.

"الولايات المتحدة تستفيد أقصى استفادة من كون الدولار العملة الرئيسية للاحتياطي الأجنبي وهذا الموقف لن يتغير على الفور."

وأضاف "لكن لا شيء يدوم إلى الأبد في ظل الظروف السياسية والاقتصادية ... سنراقب التطورات (في الكونجرس) عن كثب."

وتمتلك اليابان ما قيمته 890.3 مليار دولار من أدوات الخزانة الأمريكية حتى فبراير شباط وهو آخر شهر أتيحت فيه بيانات الخزانة الأمريكية عن الحيازات الأجنبية ولا يتفوق عليها في قائمة أكبر الدائنين الأجانب إلا الصين.