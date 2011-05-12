برنت والخام الأمريكي يقلصان خسائرهما بعد بيانات اقتصادية

نيويورك 12 مايو ايار (رويترز) - قلصت أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت والنفط الخام الأمريكي خسائرها اليوم الخميس في تعاملات متقلبة بعد تقرير أظهر أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي.

وأظهرت تقارير منفصلة أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت في ابريل نيسان لكن الارتفاع كان محدودا باستثناء مبيعات البنزين بينما ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكيين للشهر الثاني على التوالي.

وتراجعت عقود برنت تسليم يونيو حزيران 1.64 دولار إلى 110.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 1245 بتوقيت جرينتش في تعاملات تراوحت بين 110.15 دولار و113.95 دولار.

وفي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) تراجعت عقود الخام الأمريكي الخفيف تسليم يونيو 2.05 دولار إلى 96.16 دولار للبرميل في تعاملات تراوحت بين 95.25 دولار و99.72 دولار.

وقبل هذه التقارير كان مزيج برنت منخفضا 1.99 دولار والخام الأمريكي متراجعا نحو 2.35 دولار.